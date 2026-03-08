Сенатор-республіканець: народ США заслуговує ясності від Трампа щодо операції в Ірані

Сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що президент США Дональд Трамп зобов'язаний надати американському народу та Конгресу "ясність" щодо операції в Ірані.

Про це він заявив CNN, повідомляє "Європейська правда".

Тілліс наголосив на необхідності "чітко сформулювати наші цілі та завдання, оскільки американський народ зараз ставить під сумнів доцільність участі в цій війні".

Сенатор зазначив, що ясність щодо цих аспектів конфлікту дозволить "почати формувати підтримку для військової операції, яка може тривати більше двох місяців" відповідно до резолюції про військові повноваження.

Тілліс зазначив, що якщо конфлікт триватиме довше двох місяців, президент повинен буде звернутися до Конгресу.

"Я вважаю, що після закінчення 60-денного періоду, передбаченого резолюцією про воєнні повноваження, має бути або дуже чітке довгострокове зобов'язання і відповідний запит до Конгресу, або, на мою думку, припинення військових дій", – сказав він.

Телеканал CNN повідомляв, що в оточенні президента США Дональда Трампа є радники, які дуже стурбовані перспективами кампанії проти Ірану та вважають за краще якнайшвидше завершувати її.

