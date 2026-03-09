В США подтвердили гибель еще одного военного во время операции против Ирана
Американский военнослужащий скончался от ранений, полученных во время атаки Ирана на войска США в Саудовской Аравии 1 марта.
Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), пишет "Европейская правда".
Как отмечается, военный получил тяжелые ранения 1 марта во время одного из первых иранских ударов по американским позициям на Ближнем Востоке.
В Центральном командовании вооруженных сил США не уточнили, в каком именно месте Саудовской Аравии произошло это нападение и сколько еще людей было ранено.
Имя погибшего не разглашается в течение 24 часов после уведомления семьи.
Предыдущие шесть военнослужащих погибли 1 марта в результате удара иранского дрона по временному оперативному центру в гражданском порту Шуайба в Кувейте.
Телеканал CNN сообщал, что в окружении президента США Дональда Трампа есть советники, которые очень обеспокоены перспективами кампании против Ирана и считают за предпочтительным как можно быстрее завершить ее.
Сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что президент США обязан предоставить американскому народу и Конгрессу "ясность" относительно операции в Иране.
Читайте также: Удар без поддержки: как в США отреагировали на войну с Ираном и почему это – проблема для Трампа.