Скандальный польский евродепутат посочувствовал Ирану из-за убийства Хаменеи, в США ответили

Посол США в Польше Томас Роуз раскритиковал действия польского евродепутата и главы партии "Конфедерация Польской Короны" Гжегожа Брауна, который подписал книгу соболезнования по погибшему в результате авиаудара США и Израиля верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает польский портал Onet.

В пятницу, 6 марта, Браун посетил посольство Ирана в Варшаве. Там лидер "Конфедерации Польской Короны" подписался в книге соболезнования по поводу гибели аятоллы Хаменеи.

Браун опубликовал в соцсетях кадры и фотографии со своего визита в посольство. В них, среди прочего, политик выражает свое недовольство операцией США против Ирана, называя ее "позорной".

Посол США в Польше Томас Роуз резко раскритиковал депутата, назвав его поступок "отвратительным". Он предупредил Брауна, что Вашингтон будет помнить отношение тех, кто, по его мнению, поддерживает оппонентов Соединенных Штатов.

America and @POTUS will not forget who are friends are; and more importantly, who are friends are NOT. https://t.co/9lTdaJ8983 – Tom Rose (@TomRoseIndy) March 8, 2026

"Америка и президент США не забудут, кто их друзья, а что еще важнее, кто НЕ является их друзьями", – написал Роуз в сети X.

Напомним, утром 28 февраля американский президент заявил, что США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана, в результате которой был убит аятолла Хаменеи.

Сообщалось, что в Берлине около 80 человек собрались в местной мечети Имама Резы, оплакивая гибель Хаменеи.

Между тем в Дании ряд политиков резко раскритиковал акцию у иранского посольства в Копенгагене в честь погибшего аятоллы Али Хаменеи.