"Зеленые" с минимальным перевесом побеждают на выборах в немецкой земле Баден-Вюртемберг

В немецкой земле Баден-Вюртемберг прошли выборы в земельный парламент, в которых "Зеленые" одержали победу с минимальным преимуществом над Христианско-демократическим союзом.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Согласно предварительным окончательным результатам, "Зеленые" получили 30,2% голосов, а ХДС – 29,7%.

Таким образом, кандидат от "Зеленых" Джем Оздемир, вероятно, станет преемником премьер-министра земли Винфрида Кречмана.

Кампанию "Зеленые" строили в основном вокруг вопросов экономической политики, ХДС – вокруг вопросов экономики, образования и безопасности.

Также примечательно и то, что ультраправая "Альтернатива для Германии" удвоила свой результат и теперь демонстрирует лучший результат на земельных выборах в западной части Германии – 18,8%.

Отметим, 22 марта должны состояться земельные выборы в земле Рейнланд-Пфальц.

Напомним, Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) предупреждало о попытках России повлиять на нынешние выборы в земельные парламенты.

В декабре 2025 года Германия заявила о причастности России к масштабной кампании дезинформации и кибератак перед федеральными парламентскими выборами и вызвала на разговор российского посла.