В парламенті Британії закликають скасувати візит короля до США після критики від Трампа

Ліберальні демократи, які є третьою за чисельністю політичною партією в парламенті Великої Британії, закликали уряд скасувати державний візит короля Чарльза III до США через напруженість у відносинах між країнами та війну в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Король Великої Британії Чарльз III має відвідати США наступного місяця, щоб відзначити 250-річчя незалежності країни.

Лідер Ліберальних демократів Ед Дейві закликав прем’єр-міністра Кіра Стармера скасувати цей візит через розпочату США операцію проти Ірану.

"У той час, коли Трамп розпочав незаконну війну, яка спустошує Близький Схід і збільшує рахунки за енергоносії для британських сімей, очевидно, що цей візит не повинен відбутися", – заявив політик.

За словами Дейві, державний візит короля розцінять як черговий подарунок для американського президента.

"Державний візит нашого короля буде розцінено як черговий величезний дипломатичний переворот для президента Трампа, тому його не слід дарувати тому, хто неодноразово ображає та завдає шкоди нашій країні", – додав Дейві.

Серед причин, чому політики закликають Стармера скасувати державний візит, є також останнє загострення у відносинах Лондона та Вашингтона.

Напруженість спричинило те, що Британія спочатку відмовилася дозволити США використовувати свої військові бази для атак на Іран, але згодом дозволила використати бази для обмежених ударів.

Через це президент США Дональд Трамп виступив з різкою критикою на адресу очільника британського уряду Кіра Стармера, заявивши зокрема: "Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем".

7 березня Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану. "Нам не треба ті, хто долучаються до воєн, коли ми вже перемогли", – заявив президент США.

Після цього два лідери провели телефонну розмову.