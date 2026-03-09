В парламенте Британии призывают отменить визит короля в США после критики от Трампа

Либеральные демократы, третья по численности политическая партия в парламенте Великобритании, призвали правительство отменить государственный визит короля Чарльза III в США из-за напряженности в отношениях между странами и войны в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Король Великобритании Чарльз III должен посетить США в следующем месяце, чтобы отметить 250-летие независимости страны.

Лидер Либеральных демократов Эд Дейви призвал премьер-министра Кира Стармера отменить этот визит из-за начатой США операции против Ирана.

"В то время, когда Трамп начал незаконную войну, которая опустошает Ближний Восток и увеличивает счета за энергоносители для британских семей, очевидно, что этот визит не должен состояться", – заявил политик.

По словам Дейви, государственный визит короля расценят как очередной подарок для американского президента.

"Государственный визит нашего короля будет расценен как очередной огромный дипломатический переворот для президента Трампа, поэтому его не следует дарить тому, кто неоднократно оскорбляет и наносит вред нашей стране", – добавил Дейви.

Среди причин, почему политики призывают Стармера отменить государственный визит, также последнее обострение в отношениях Лондона и Вашингтона.

Напряженность вызвало то, что Великобритания сначала отказалась позволить США использовать свои военные базы для атак на Иран, но впоследствии позволила использовать базы для ограниченных ударов.

Из-за этого президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес главы британского правительства Кира Стармера, заявив, в частности: "Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем".

7 марта Трамп раскритиковал Британию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана. "Нам не нужны те, кто присоединяются к войнам, когда мы уже победили", – заявил президент США.

После этого два лидера провели телефонный разговор.