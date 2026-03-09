СМИ: в дроне, атаковавшем британскую базу на Кипре, нашли российские комплектующие

В дроне-камикадзе, который недавно атаковал британскую авиабазу на Кипре, нашли комплектующие российского производства.

Об этом пишет The Times, передает "Европейская правда".

Как известно, иранский дрон попал в британскую военную базу Акротири на Кипре в воскресенье, 1 марта.

Как отмечается, он содержал навигационную систему российского производства Kometa-B, которая впервые была обнаружена в дронах, перехваченных украинской противовоздушной обороной в декабре.

После этого британская военная разведка отправила изъятые компоненты в лабораторию в Великобритании для дальнейшего исследования.

Недавно вице-премьер Дэвид Лэмми заявил, что истребители Королевских военно-воздушных сил Британии могут легально наносить удары по целям в Иране, которые используются для атак на британские военные объекты на Ближнем Востоке.

Великобритания уже предоставила США разрешение использовать британские базы для осуществления оборонительных ударов по ракетным объектам Ирана.

