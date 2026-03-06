Британія заявила, що має право атакувати цілі в Ірані

Винищувачі Королівських військово-повітряних сил Британії можуть легально завдавати ударів по цілях в Ірані, які використовуються для атак на британські військові об’єкти на Близькому Сході, заявив віцепрем'єр Девід Леммі.

Як пише "Європейська правда", його цитує The Guardian.

Віцепрем'єр наголосив, що британські винищувачі F-35 та Typhoon, розгорнуті на Близькому Сході, наразі збивають лише ракети та дрони, що випускаються Іраном по союзниках у регіоні.

При цьому Леммі зазначив, що Британія має правові підстави завдавати ударів безпосередньо по іранських базах, які використовуються для здійснення атак, спрямованих на інтереси Лондона в регіоні.

"Захист наших людей та захист наших співробітників є цілком законним, тому за таких обставин нам доступні всі оперативні можливості", – сказав посадовець.

На запитання, чи може Велика Британія превентивно обстріляти іранську базу, очікуючи атаки, він відповів, що це було б законно.

Велика Британія вже надала США дозвіл використовувати британські бази для здійснення оборонних ударів по ракетних об'єктах Ірану.

Зазначимо, що спочатку британський прем’єр-міністр Кір Стармер відмовився дозволити американцям користуватися базами для атак проти Ірану, за що отримав хвилю критики від президента США Дональда Трампа.

Тим часом британська військова база Акротирі на Кіпрі стала ціллю кількох атак іранських безпілотників.