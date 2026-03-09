Украина направила специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отправке группы украинских экспертов по беспилотникам для защиты американских военных объектов на Ближнем Востоке, в частности в Иордании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский подтвердил в интервью газете The New York Times.

По его словам, Соединенные Штаты обратились с просьбой о помощи от Украины в четверг, 5 марта. Украинская команда специалистов отправилась на Ближний Восток на следующий день, сообщил Зеленский.

"Мы отреагировали немедленно. Я сказал: да, конечно, мы пришлем наших экспертов", – рассказал украинский президент.

Белый дом не ответил на запрос журналистов о том, обращались ли Соединенные Штаты за помощью к Украине.

Как писала "Европейская правда", 5 марта Зеленский сообщил, что Украина получила от США запрос о предоставлении поддержки в защите от ударных дронов "Шахед", которыми Иран атакует страны Ближнего Востока.

Напомним, премьер Британии Кир Стармер после начала американской операции против Ирана заявил, что его страна привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских беспилотников на Ближнем Востоке.

В ответ на это Зеленский, что не слышал таких запросов, но украинская сторона готова делиться опытом в сфере противодействия дронам.

Также СМИ сообщали, что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для отражения атак иранских дронов.