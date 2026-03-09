Опитування: рейтинг довіри до президента Чехії зріс

Через три роки після обрання президент Чехії Петр Павел продовжує користуватися стабільною підтримкою більшості населення.

Про це свідчить опитування аналітичного інституту STEM, передає Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Як свідчать дані, рейтинг схвалення Павела ще більше зріс порівняно з минулим роком у всіх вікових та соціальних групах. Втім, зростає кількість людей, які вважають, що президент втручається в політичні справи більше, ніж слід.

Згідно з опитуванням, майже половина респондентів вважає, що роль президента є надто активною. На думку 90% респондентів, Павел повинен залишатися позапартійним і не схилятися до жодної політичної групи.

На запитання щодо довіри до президента, 57% респондентів відповіли ствердно. Таким чином, Павел наближається до найвищого рівня підтримки, якого він досягнув через кілька місяців після обрання, коли йому довіряли 60% населення.

Протягом наступних двох років довіра дещо знизилася, але залишалася на рівні понад 50%. Найвищу підтримку президент має серед молодих людей та груп з вищою освітою.

Також, як свідчать дані, довіра до президента значно варіюється залежно від політичних уподобань. Виборці партій, що формують нинішній уряд, здебільшого не довіряють президенту, причому найслабша позиція Павела серед прихильників ультраправої SPD.

У лютому писали, що у Чехії рейтинг недовіри очолив одіозний політик від партії "Автомобілісти за себе" Філіп Турек.

Нещодавно писали, що президент Чехії Петр Павел відмовився призначити попереднього кандидата у міністри Турека. Глава держави зайняв таку позицію через те, що Турек раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Після цього у Чехії спалахнув скандал через конфлікт між президентом та коаліційною партією "Автомобілісти за себе".

Одним з останніх поворотів подій стало оприлюднення Павелом повідомлень лідера "Автомобілістів", глави МЗС Петра Мацінки, в яких він намагається шантажувати Павела і погрожує йому наслідками, якщо він не перегляне своє рішення щодо Турека.

15 лютого у багатьох містах Чехії пройшли акції на підтримку президента Петра Павела після його конфлікту з урядом.

Наприкінці лютого Павел призначив політика від партії "Автомобілісти" Ігоря Червени міністром охорони довкілля.