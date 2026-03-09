Опрос: рейтинг доверия к президенту Чехии вырос

Через три года после избрания президент Чехии Петр Павел продолжает пользоваться стабильной поддержкой большинства населения.

Об этом свидетельствует опрос аналитического института STEM, передает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Как свидетельствуют данные, рейтинг одобрения Павела еще больше вырос по сравнению с прошлым годом во всех возрастных и социальных группах. Впрочем, растет количество людей, которые считают, что президент вмешивается в политические дела больше, чем следует.

Согласно опросу, почти половина респондентов считает, что роль президента является слишком активной. По мнению 90% респондентов, Павел должен оставаться беспартийным и не склоняться ни к одной политической группе.

На вопрос о доверии к президенту, 57% респондентов ответили утвердительно. Таким образом, Павел приближается к самому высокому уровню поддержки, которого он достиг через несколько месяцев после избрания, когда ему доверяли 60% населения.

В течение следующих двух лет доверие несколько снизилось, но оставалось на уровне более 50%. Самую высокую поддержку президент имеет среди молодых людей и групп с высшим образованием.

Также, как свидетельствуют данные, доверие к президенту значительно варьируется в зависимости от политических предпочтений. Избиратели партий, формирующих нынешнее правительство, в основном не доверяют президенту, причем самая слабая позиция Павела среди сторонников ультраправой SPD.

В феврале писали, что в Чехии рейтинг недоверия возглавил одиозный политик от партии "Автомобилисты за себя" Филип Турек.

Недавно писали, что президент Чехии Петр Павел отказался назначить предыдущего кандидата в министры Турека. Глава государства занял такую позицию из-за того, что Турек ранее оказался под расследованием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

После этого в Чехии вспыхнул скандал из-за конфликта между президентом и коалиционной партией "Автомобилисты за себя".

Одним из последних поворотов событий стало обнародование Павелом сообщений лидера "Автомобилистов", главы МИД Петра Мацинки, в которых он пытается шантажировать Павела и угрожает ему последствиями, если он не пересмотрит свое решение по Туреку.

15 февраля во многих городах Чехии прошли акции в поддержку президента Петра Павела после его конфликта с правительством.

В конце февраля Павел назначил политика от партии "Автомобилисты" Игоря Червены министром охраны окружающей среды.