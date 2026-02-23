Президент Чехії призначив міністра довкілля після двох місяців суперечок

Президент Чехії Петр Павел призначив політика від партії "Автомобілісти" Ігоря Червени міністром охорони довкілля після двох місяців дебатів щодо кандидата на цю посаду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили České Noviny.

Таким чином уряд Андрея Бабіша остаточно сформували після чотирьох місяців від початку коаліційних переговорів.

До цього часу Міністерство охорони довкілля Чехії очолював міністр закордонних справ Петр Мацінка.

Президент Чехії Петр Павел відмовився призначити попереднього кандидата у міністри від "Автомобілістів", скандального політика Філіпа Турека. Глава держави зайняв таку позицію через те, що Турек раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Нагадаємо, у Чехії спалахнув скандал через конфлікт між президентом та коаліційною партією "Автомобілісти за себе", яка наполегливо добивалася призначення в уряд скандального Філіпа Турека.

Одним з останніх поворотів подій стало оприлюднення Павелом повідомлень лідера "Автомобілістів", глави МЗС Петра Мацінки, в яких він намагається шантажувати Павела і погрожує йому наслідками, якщо він не перегляне своє рішення щодо Турека.

15 лютого у багатьох містах Чехії пройшли акції на підтримку президента Петра Павела після його конфлікту з урядом.