Швейцарія виплатить по $56 тисяч родинам жертв пожежі на гірськолижному курорті

Швейцарія виплатить одноразову компенсацію в розмірі по 50 тисяч швейцарських франків (56 тисяч доларів США) тяжко постраждалим, які вижили, та сім'ям загиблих у результаті пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана.

Про це йдеться у заяві Федеральної ради Швейцарії, повідомляє "Європейська правда".

Так званий "внесок солідарності" спрямований на надання швидкої фінансової допомоги жертвам і є жестом співчуття, зазначили у швейцарському уряді.

Щоб забезпечити потерпілим необхідну підтримку якомога швидше, новий федеральний закон буде обговорений парламентом під час весняної сесії і прийнятий в терміновому порядку.

Крім того, уряд має намір скликати круглий стіл для надання підтримки потерпілим у розробці позасудових угод.

Нагадаємо, у новорічну ніч у барі Le Constellation на швейцарському курорті Кран-Монтана сталася пожежа, внаслідок неї загинули 40 людей і 116 постраждали – переважно молодь.

Фігурантами розслідування стали французькі співвласники бару, а також місцеві посадовці, відповідальні за громадську безпеку.

Звільнення з-під варти єдиного затриманого – співвласника закладу Жака Моретті – призвело до відкликання Італією свого посла для консультацій.