Новогодний пожар в Кран-Монтане: мэру города предъявили обвинения

В расследовании смертельного пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь, в котором погибли 41 человек, появились еще пятеро фигурантов, в том числе мэр города Николя Феро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает швейцарская газета 24 Heures.

Мэру Кран-Монтаны Николя Феро официально предъявили обвинения в расследовании пожара в баре Le Constellation в ночь на 1 января, в результате которого погиб 41 человек, а 115 получили ранения.

Расследование также было распространено на четырех других должностных лиц – бывшего муниципального советника, ответственного за общественную безопасность с 2021 по 2024 год, бывшего руководителя пожарной охраны и его заместителя, а также члена нынешней группы общественной безопасности.

Всем им предъявлены обвинения в преступлениях, совершенных по неосторожности – поджоге, непредумышленном убийстве и причинении тяжких телесных повреждений.

Таким образом количество обвиняемых в расследовании трагедии в Кран-Монтане возросло до девяти.

Кроме владельцев заведения Жака и Джессики Моретти, в январе под стражу также взяли двух бывших сотрудников пожарной безопасности.

Напомним, трагический пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел в новогоднюю ночь в подвальном помещении, вероятно, в результате подъема бенгальских огней к покрытию потолка.

В пожаре погибли 40 человек и 116 пострадали, среди них много молодежи и несовершеннолетних. Среди жертв и пострадавших есть граждане Швейцарии, Франции, Италии и других стран. Впоследствии стало известно, что один из раненых погиб после того, как медики месяц боролись за его жизнь.

Как сообщалось, освобождение из-под стражи единственного задержанного – совладельца заведения Жака Моретти – привело к отзыву Италией своего посла для консультаций.

Также стало известно, что правительство Швейцарии выплатит единовременную компенсацию в размере по 50 тысяч швейцарских франков (56 тысяч долларов США) тяжело пострадавшим, которые выжили, и семьям погибших в результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана.