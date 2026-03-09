Туска переобрали головою його політсили

Прем’єра Польщі Дональда Туска, лідера "Громадянської коаліції", переобрали головою політсили.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У неділю "Громадянська платформа" провела вибори керівників територіальних осередків та голови політсили. Віддати голоси члени партії могли з 10 до 18 години у визначених місцях.

Збереження на посаді лідера Туска, який був єдиним кандидатом, підтримали 97% учасників голосування.

Всього участь взяли 78% членів з тих, хто міг голосувати.

Нагадаємо, найбільша опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" оголосила кандидата у прем’єри – за більш як рік до очікуваних виборів.

За останніми опитуваннями, "Громадянська платформа" зберігає лідерство у рейтингах, "ПіС" – на другому місці.