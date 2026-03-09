Туска переобрали головою його політсили
Новини — Понеділок, 9 березня 2026, 14:49 —
Прем’єра Польщі Дональда Туска, лідера "Громадянської коаліції", переобрали головою політсили.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
У неділю "Громадянська платформа" провела вибори керівників територіальних осередків та голови політсили. Віддати голоси члени партії могли з 10 до 18 години у визначених місцях.
Збереження на посаді лідера Туска, який був єдиним кандидатом, підтримали 97% учасників голосування.
Всього участь взяли 78% членів з тих, хто міг голосувати.
Нагадаємо, найбільша опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" оголосила кандидата у прем’єри – за більш як рік до очікуваних виборів.
За останніми опитуваннями, "Громадянська платформа" зберігає лідерство у рейтингах, "ПіС" – на другому місці.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: