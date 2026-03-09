Туска переизбрали председателем его политсилы
Премьера Польши Дональда Туска, лидера "Гражданской коалиции", переизбрали председателем политсилы.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
В воскресенье "Гражданская платформа" провела выборы руководителей территориальных ячеек и председателя политсилы. Отдать голоса члены партии могли с 10 до 18 часов в определенных местах.
Сохранение на посту лидера Туска, который был единственным кандидатом, поддержали 97% участников голосования.
Всего участие приняли 78% членов из тех, кто мог голосовать.
Напомним, крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" объявила кандидата в премьеры – за более чем год до ожидаемых выборов.
По последним опросам, "Гражданская платформа" сохраняет лидерство в рейтингах, "ПиС" – на втором месте.