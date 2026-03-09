Туска переизбрали председателем его политсилы

Премьера Польши Дональда Туска, лидера "Гражданской коалиции", переизбрали председателем политсилы.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В воскресенье "Гражданская платформа" провела выборы руководителей территориальных ячеек и председателя политсилы. Отдать голоса члены партии могли с 10 до 18 часов в определенных местах.

Сохранение на посту лидера Туска, который был единственным кандидатом, поддержали 97% участников голосования.

Всего участие приняли 78% членов из тех, кто мог голосовать.

Напомним, крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" объявила кандидата в премьеры – за более чем год до ожидаемых выборов.

По последним опросам, "Гражданская платформа" сохраняет лидерство в рейтингах, "ПиС" – на втором месте.