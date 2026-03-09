Норвезька поліція показала фото підозрюваного у вибуху біля посольства США

Поліція Норвегії опублікувала фотографії невідомого, який, імовірно, причетний до вибуху перед входом у посольство США.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

У поліції повідомили, що отримали кадри, які допомагають прояснити обставини. Слідчі на цьому етапі схильні вважати, що особа, яка потрапила у кадри, заклала саморобний вибуховий пристрій. Інших підозрюваних наразі немає.

Також з’ясували, що приблизно у час вибуху пристрою під посольством на сторінці про посольство у Google Maps опублікували відео з покійним верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

Перед цим вже озвучили версію, що вибух може бути умисною атакою на тлі подій на Близькому Сході.

Нагадаємо, вибух під дверима посольства США стався вночі 8 березня, вибухова хвиля вибила скло у вхідній зоні.