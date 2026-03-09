Возле синагоги в Осло задержали двух человек

В Норвегии предъявили обвинения двум задержанным возле синагоги в Осло, связанные с незаконным обращением с оружием и взрывчаткой.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Двум задержанным в пятницу возле синагоги в Осло предъявили обвинения и оставляют их под стражей.

Мужчинам в возрасте за 40 лет инкриминируют нарушение раздела 191 Уголовного кодекса, где говорится о незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Какие конкретные их действия стало причиной задержания, до сих пор не сообщали.

Также полиция опубликовала фото вероятного виновника взрыва перед входом в посольство США в Осло.

Вечером 8 марта произошел взрыв в синагоге в бельгийском городе Льеж.