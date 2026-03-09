ЕС готов расширить военно-морские операции на Ближнем Востоке

Евросоюз готов расширить военно-морские операции на Ближнем Востоке для защиты международного судоходства.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Европейской комиссии и Европейского совета по результатам видеоконференции с лидерами стран Ближнего Востока по войне в Иране, передает "Европейская правда".

"Президент Кошта и президент фон дер Ляйен напомнили о важности морских оборонительных операций ASPIDES и ATALANTA, направленных на защиту критически важных водных путей и предотвращения любых перебоев в жизненно важных цепях поставок. Они также выразили готовность к дальнейшему совершенствованию и усилению этих операций с целью лучшего реагирования на ситуацию", – говорится в заявлении.

Операция ASPIDES была начата в 2024 году после нападений повстанцев-хуситов на международное судоходство. Операция ATALANTA была начата в 2008 году для борьбы с сомалийскими пиратами в районе Африканского Рога, но ее полномочия были расширены.

Руководители институтов ЕС также выразили обеспокоенность относительно влияния регионального кризиса на Ливан, особенно относительно массового перемещения гражданского населения. Фон дер Ляйен пообещала гуманитарную помощь для поддержки 130 тысяч человек в Ливане, первый рейс должен вылететь во вторник, говорится в заявлении.

Фон дер Ляйен и Кошта провели переговоры по видеосвязи с лидерами и министрами Иордании, Египта, Бахрейна, Ливана, Сирии, Турции, Армении, Ирака, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Омана ранее в понедельник.

"Европейский Союз является давним надежным партнером для региона в эти сложные времена и готов всячески способствовать деэскалации ситуации и возвращению к переговорному столу", – говорится в заявлении.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж вместе с союзниками готовит "чисто оборонительную" миссию для выхода из Персидского залива заблокированных там судов, в частности нефтяных танкеров.

