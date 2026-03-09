Рада ЄС погодила призначення нового керівника європейської прокуратури

9 березня Рада ЄС погодилася на призначення Андреса Ріттера новим європейським головним прокурором Європейської прокуратури (EPPO) з 1 листопада 2026 року.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Андрес Ріттер приєднався до прокуратури Німеччини в 1995 році і очолював різні прокуратури. З 2020 року Ріттер є заступником європейського головного прокурора.

EPPO є незалежним органом ЄС, відповідальним за розслідування, переслідування та судове переслідування злочинів проти фінансових інтересів Союзу (наприклад, шахрайство, корупція, транскордонне шахрайство з ПДВ на суму понад 10 мільйонів євро).

Головний прокурор Європи є керівником EPPO, організовує її роботу та представляє прокуратуру в контактах з інституціями ЄС, державами-членами та третіми країнами.

Європейський головний прокурор призначається на семирічний термін, який не може бути продовжений. Мандат нинішньої голови EPPO Лаури Ковеші закінчується 30 жовтня 2026 року.

Європейські прокурори разом із європейським головним прокурором утворюють колегію EPPO. Вони здійснюють нагляд за розслідуваннями та судовими переслідуваннями. Рада призначає європейського прокурора для кожної з 24 держав-членів, що беруть участь у EPPO.

Головний європейський прокурор призначається за спільною згодою Ради та Європарламенту. Тепер призначення також має бути підтверджене Європейським парламентом.

Раніше комітет Європейського парламенту з питань громадянських свобод підтримав призначення Андреса Ріттера на посаду головного прокурора ЄС.

Призначення чинної прокурорки Ковеші намагався заблокувати румунський уряд, який домігся її звільнення з посади голови антикорупційного управління.