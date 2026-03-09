Совет ЕС согласовал назначение нового руководителя европейской прокуратуры

9 марта Совет ЕС согласился на назначение Андреса Риттера новым европейским главным прокурором Европейской прокуратуры (EPPO) с 1 ноября 2026 года.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает "Европейская правда".

Андрес Риттер присоединился к прокуратуре Германии в 1995 году и возглавлял различные прокуратуры. С 2020 года Риттер является заместителем европейского главного прокурора.

EPPO является независимым органом ЕС, ответственным за расследование, преследование и судебное преследование преступлений против финансовых интересов Союза (например, мошенничество, коррупция, трансграничное мошенничество с НДС на сумму более 10 миллионов евро).

Главный прокурор Европы является руководителем EPPO, организует ее работу и представляет прокуратуру в контактах с институтами ЕС, государствами-членами и третьими странами.

Европейский главный прокурор назначается на семилетний срок, который не может быть продлен. Мандат нынешней главы EPPO Лауры Ковеши истекает 30 октября 2026 года.

Европейские прокуроры вместе с европейским главным прокурором образуют коллегию EPPO. Они осуществляют надзор за расследованиями и судебными преследованиями. Совет назначает европейского прокурора для каждого из 24 государств-членов, участвующих в EPPO.

Главный европейский прокурор назначается по совместному согласию Совета и Европарламента. Теперь назначение также должно быть подтверждено Европейским парламентом.

Ранее комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод поддержал назначение Андреса Риттера на должность главного прокурора ЕС.

Назначение действующего прокурора Ковеши пыталось заблокировать румынское правительство, которое добилось ее увольнения с должности главы антикоррупционного управления.