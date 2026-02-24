Комітет Європарламенту підтримав кандидатуру нового керівника прокуратури ЄС

Комітет Європейського парламенту з питань громадянських свобод підтримав призначення Андреса Ріттера на посаду головного прокурора ЄС.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту, пише "Європейська правда".

У понеділок депутати комітету з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ проголосували за підтримку призначення Андреса Ріттера наступним головним прокурором, головою прокуратури Євросоюзу (EPPO). Він отримав 52 голоси "за", 10 голосів "проти" і 6 утрималися.

Андрес Ріттер був призначений заступником головного прокурора ЄС в EPPO в листопаді 2020 року. До цього він обіймав різні посади в прокуратурі Німеччини.

Головний прокурор ЄС призначається за спільною згодою парламенту та Ради ЄС. Обидві інституції попередньо висловили свою перевагу Ріттеру.

Наступним кроком буде голосування на пленарному засіданні Європарламенту щодо призначення в березні 2026 року.

Нинішня головна прокурорка Лаура Ковеші стала першою головною прокуроркою ЄС, коли її призначили в жовтні 2019 року. Її семирічний термін повноважень закінчиться 31 жовтня 2026 року.

Призначення Ковеші намагався заблокувати румунський уряд, який домігся її звільнення з посади голови антикорупційного управління.