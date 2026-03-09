Президент Литви вважає, що 20-й пакет санкцій ЄС гальмують вибори в Угорщині

20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії досі не ухвалений через передвиборчу кампанію в Угорщині.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив президент Литви Гітанас Науседа, його цитує LRT.

Науседа зазначив, що пакет санкцій міг бути прийнятий 24 лютого, в четверту річницю війни в Україні. "На жаль, процес затягнувся через опір двох держав Європейського Союзу", – сказав Науседа журналістам.

"Я не думаю, що це якийсь принциповий опір, але з огляду на те, що в Угорщині триває передвиборчий період, це ускладнює прийняття рішень на рівні ЄС", – додав він.

Науседа зазначив, що позиція Литви залишається твердою.

"Ми хочемо, щоб двадцятий пакет санкцій не тільки був прийнятий, але й був якомога ширшим", – сказав литовський лідер.

Науседа зазначив, що пакет, як очікується, буде спрямований проти фінансових установ, суден "тіньового флоту" та розширить список компаній і осіб, що підпадають під санкції.

Нагадаємо, посли держав Європейського Союзу попередньо узгодили текст 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, проте його ухвалення досі затримують позиції Угорщини та Словаччини.

Угорщина заблокувала це рішення, а також стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту, вимагаючи відновити поставки російської нафти через трубопровід "Дружба".

Словаччина, зокрема, висловила застереження, що ухвалення 20-го пакета санкцій "може перервати мирні переговори" з РФ.