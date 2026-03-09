Президент Литвы считает, что 20-й пакет санкций ЕС тормозят выборы в Венгрии

20-й пакет санкций Европейского Союза против России до сих пор не принят из-за предвыборной кампании в Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил президент Литвы Гитанас Науседа, его цитирует LRT.

Науседа отметил, что пакет санкций мог быть принят 24 февраля, в четвертую годовщину войны в Украине. "К сожалению, процесс затянулся из-за сопротивления двух государств Европейского Союза", – сказал Науседа журналистам.

"Я не думаю, что это какое-то принципиальное сопротивление, но учитывая, что в Венгрии продолжается предвыборный период, это затрудняет принятие решений на уровне ЕС", – добавил он.

Науседа отметил, что позиция Литвы остается твердой.

"Мы хотим, чтобы двадцатый пакет санкций не только был принят, но и был как можно более широким", – сказал литовский лидер.

Науседа отметил, что пакет, как ожидается, будет направлен против финансовых учреждений, судов "теневого флота" и расширит список компаний и лиц, подпадающих под санкции.

Напомним, послы государств Европейского Союза предварительно согласовали текст 20-го пакета санкций ЕС против России, однако его принятие до сих пор задерживают позиции Венгрии и Словакии.

Венгрия заблокировала это решение, а также помешала выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита, требуя возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Словакия, в частности, выразила оговорку, что принятие 20-го пакета санкций "может прервать мирные переговоры" с РФ.