Сибіга: Угорщина своїми діями підтверджує, що незаконно вилучила цінності "Ощадбанку"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що підготовка в Угорщині законопроєкту, який створить грунт для подальшого утримання вилучених у інкасаторів "Ощадбанку" цінностей, лише підтверджує незаконність перших дій.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму X.

Cибіга заявив, що Угорщина у своїх діях щодо затримання українських інкасаторів та вилучення цінностей, які вони перевозили, "котиться вниз спіраллю беззаконня".

"Після крадіжки грошей українського державного банку, вони тепер вносять законопроєкт для легалізації незаконного вилучення. Це фактично визнання, що дії Угорщини не мали ніякого законного обґрунтування. Вони просто додають беззаконня до беззаконня", – прокоментував очільник МЗС України.

Він заявив, що Україна збирається забезпечити відповідальність усіх причетних до вилучення коштів та грубого поводження із затриманими українськими інкасаторами, що вийшло за межі правового поля.

Сибіга відреагував цією заявою на внесення керівною партією Угорщини "Фідес" законопроєкту, що готує ґрунт для тривалого арешту вилучених цінностей "Ощадбанку".

Також 9 березня в МЗС України повідомили, що бійці угорського Антитерористичного центру приїхали затримувати беззбройних українських інкасаторів з БТР, кулеметами і гранатометами.

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів, затриманих разом з цінностями в Угорщині минулого тижня, повернулись в Україну ввечері 6 березня.

