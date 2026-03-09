Сибига: Венгрия своими действиями подтверждает, что незаконно изъяла ценности "Ощадбанка"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что подготовка в Венгрии законопроекта, который создаст почву для дальнейшего содержания изъятых у инкассаторов "Ощадбанка" ценностей, лишь подтверждает незаконность первых действий.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своем X.

Сибига заявил, что Венгрия в своих действиях по задержанию украинских инкассаторов и изъятия ценностей, которые они перевозили, "катится вниз по спирали беззакония".

"После кражи денег украинского государственного банка, они теперь вносят законопроект для легализации незаконного изъятия. Это фактически признание, что действия Венгрии не имели никакого законного обоснования. Они просто добавляют беззаконие к беззаконию", – прокомментировал глава МИД Украины.

Он заявил, что Украина собирается обеспечить ответственность всех причастных к изъятию средств и грубому обращению с задержанными украинскими инкассаторами, что вышло за пределы правового поля.

Сибига отреагировал этим заявлением на внесение правящей партией Венгрии "Фидес" законопроекта, который готовит почву для длительного ареста изъятых ценностей "Ощадбанка".

Также 9 марта в МИД Украины сообщили, что бойцы венгерского Антитеррористического центра приехали задерживать безоружных украинских инкассаторов с БТР, пулеметами и гранатометами.

Напомним, семеро украинских инкассаторов, задержанных вместе с ценностями в Венгрии на прошлой неделе, вернулись в Украину вечером 6 марта.

Подробно об инциденте, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву