Зеленский: трехсторонняя встреча с РФ и США откладывается по предложению американцев

Президент Владимир Зеленский сообщил об отсрочке по предложению американской стороны трехсторонней встречи с РФ и США, которая планировалась на этой неделе.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Президент в понедельник провел совещание с переговорной командой Украины.

"Важно, что фактически 24/7 коммуницируем с американской стороной. Сейчас приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны откладывается", – заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны.

Президент поручил переговорной команде еще раз прокоммуницировать переговорщикам с американской стороны, чтобы, "во-первых, еще раз подтвердить нашу готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, и в частности в защите от ударных дронов, а во-вторых, еще раз подтвердить нашу готовность содержательно работать для окончания войны России против Украины".

"Мы видим, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически на второй фронт российской войны против Украины и – шире – всего Запада. Этого точно нельзя допускать", – подчеркнул Зеленский.

Президент Владимир Зеленский 5 марта заявил, что Украина имела разговор с США о потенциальном изменении места и сроков проведения трехсторонней встречи Украина – США – Россия.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 6 марта заявил об ожидании прогресса в мирных переговорах в ближайшие недели.