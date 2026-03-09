Проугорська група в Європарламенті вимагала засудити "погрози" Зеленського Орбану

Створена за ініціативи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана політична група "Патріоти за Європу" спробувала внести у порядок денний сесії Європарламенту 9-12 березня заяви Єврокомісії та Ради ЄС щодо "неприпустимих погроз" Орбанові від президента України Володимира Зеленського.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Проугорські депутати Європарламенту хотіли протягнути до порядку денного дебати з критикою "погроз" Зеленського Орбану.

"Група "Патріоти за Європу" подала вимогу про (внесення до порядку денного) заяви Ради ЄС та Єврокомісії щодо неприйнятних погроз президента Зеленського суверенітету Угорщини та її прем'єр-міністру, а також потенційних наслідків цього для вимоги України про вступ до ЄС", – повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола, відкриваючи сесію увечері в понеділок, 9 березня.

Запит від імені "Патріотів" вносив Гаральд Вілімський, євродепутат від крайньоправої австрійської "Свободи".

Він зацитував заяву Зеленського від 5 березня, коли той пригрозив "одній особі", яка блокує кредит ЄС Україні на 90 млрд євро (натякаючи на Орбана), дати її адресу "хлопцям з ЗСУ".

Як опонент "Патріотам" Орбана виступила євродепутатка з проукраїнської політичної групи Renew Наталі Луазо.

"Це Віктор Орбан відмовляється і блокує позику у 90 мільярдів євро для України, а критикувати, виходить, потрібно Володимира Зеленського? Це Віктор Орбан мобілізує свої сили проти нібито української атаки, а критикувати потрібно Володимира Зеленського? Це Віктор Орбан наказує заарештувати і взяти в заручники сімох українців з українського банку, а критикувати потрібно Володимира Зеленського?" – обурено заявила французька політикиня.

Вона наголосила, що Зеленський очолює країну, яка вже чотири роки зазнає агресії з боку Росії.

"Те, що він сказав щось, чого не мав би говорити, – це очевидно. Але те, що Віктор Орбан втрачає витримку через виборчу боротьбу, яку він ризикує програти, – це скандал", – підкреслила Луазо.

Після цього пропозиція "Патріотів за Європу" була поставлена на голосування – і не була підтримана депутатами Європарламенту.

"Порядок денний залишається незмінним", – констатувала Роберта Мецола.

Як повідомляла "Європейська правда", спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура 9 березня засудив заяву президента України Володимира Зеленського, адресовану прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо публічно підтримав угорського прем'єра після того, той сказав, що дасть адресу "однієї особи" ЗСУ.

У Європейській комісії констатували, що такі висловлювання є неприйнятними.