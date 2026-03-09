Провенгерская группа в Европарламенте потребовала осудить "угрозы" Зеленского Орбану

Созданная по инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана политическая группа "Патриоты за Европу" попыталась внести в повестку дня сессии Европарламента 9-12 марта в Страсбурге заявления Еврокомиссии и Совета ЕС относительно "недопустимых угроз" Орбану от президента Украины Владимира Зеленского.

"Группа "Патриоты за Европу" подала требование о (внесении в повестку дня) заявления Совета ЕС и Еврокомиссии относительно неприемлемых угроз президента Зеленского суверенитету Венгрии и ее премьер-министру, а также потенциальных последствий этого для требования Украины о вступлении в ЕС", – сообщила президент Европарламента Роберта Метсола, открывая сессию вечером в понедельник, 9 марта.

Запрос от имени "Патриотов" вносил Гаральд Вилимский, евродепутат от крайне правой австрийской "Свободы".

Он процитировал заявление Зеленского от 5 марта, когда тот пригрозил "одному лицу", которое блокирует кредит ЕС Украине на 90 млрд евро (намекая на венгерского премьера Виктора Орбана), дать его адрес "парням из ВСУ".

В качестве оппонента "Патриотам" Орбана выступила французский евродепутат из проукраинской политической группы Renew Натали Луазо.

Она напомнила, что Венгрия "взяла в заложники семерых работников украинского банка".

"Владимир Зеленский возглавляет страну, которую атакует Россия в течение четырех лет. То, что он сказал что-то, чего не должен был говорить, является следствием (этой ситуации). Но то, что Виктор Орбан теряет самообладание из-за избирательной борьбы, которую рискует проиграть, является скандалом", – подчеркнула Луазо.

После этого предложение "Патриотов за Европу" было поставлено на голосование – и не было поддержано депутатами Европарламента.

"Повестка дня остается неизменной", – констатировала Роберта Метсола.

Как сообщала "Европейская правда", спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура 9 марта осудил заявление президента Украины Владимира Зеленского, адресованное премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично поддержал венгерского премьера после того, как тот сказал, что даст адрес "одного лица" ВСУ.

В Европейской комиссии констатировали, что такие высказывания являются неприемлемыми.