Нідерланди схвалили використання свого фрегата для захисту союзників від іранських атак

Нідерланди відправляють фрегат протиповітряної оборони та командування HNLMS Evertsen до східної частини Середземного моря, щоб допомогти захистити країни регіону від іранських атак.

Про це уряд повідомив у листі до парламенту, передає "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Франція звернулася з проханням про таку допомогу. Угода про деталі місії була досягнута в останні дні.

Міністри закордонних справ і оборони пояснили, що Evertsen буде розгорнуто для захисту таких країн, як партнер ЄС Кіпр та союзник НАТО Туреччина. Ці країни знаходяться в зоні досяжності Ірану або збройних угруповань, пов'язаних з цією країною.

У своєму поясненні міністерка оборони Ділан Єшильгьоз-Зегеріус наголошує, що це "оборонне розгортання", яке в першу чергу має на меті стримування: "Щоб показати: це наша територія, і ми допомагаємо нашим союзникам".

Однак, додає вона, це не безризикова операція: "Але наші люди підготовлені до цього".

Окрім захисту території союзників, місія також включає забезпечення безпеки інших військово-морських суден у цьому районі. Це стосується насамперед французького авіаносця "Шарль де Голль" та пов'язаних з ним кораблів.

Голландський фрегат вже виконував навчальну місію в Балтійському морі разом з "Шарлем де Голлем". Минулого тижня кабінет міністрів вирішив відправити військовий корабель до Середземного моря разом з французами, обговорюючи точні завдання місії. Зараз кораблі знаходяться поблизу Мальти.

"His Majesty Evertsen" – це фрегат протиповітряної оборони та командування. Це означає, що корабель призначений для захисту всього флоту від загроз з моря і повітря, як літаків, так і ракет. Крім того, з корабля може керувати військово-морською операцією повний штат. Нідерландський флот має чотири таких кораблі.

Завдяки спеціальному обладнанню нідерландський фрегат може дуже рано виявляти повітряні загрози, такі як безпілотники. Це дозволяє швидко попередити про місце падіння снаряда. Evertsen також може самостійно збивати безпілотники. На військовому кораблі працює приблизно 170 осіб.

Кабінет міністрів називає цей внесок "обмеженим розгортанням оборонного характеру". Розгортання спочатку триватиме кілька тижнів, до початку квітня. На тактичному рівні командування належить французькому авіаносцю, але остаточне рішення щодо розгортання Evertsen приймає військове керівництво Нідерландів.

У своєму листі до парламенту міністри також розглядають потенційні наслідки участі для безпеки Нідерландів. Вони вважають, що ці наслідки будуть обмеженими, хоча ризики залишаються. "Можна припустити, що розгортання нідерландських військових сил у регіоні збільшить військову загрозу для нашої країни", – пишуть вони.

Це може призвести до того, що Нідерланди або нідерландські інтереси за кордоном стануть більш вразливими для терористичних атак, але очікується, що Іран і його союзники спочатку оберуть американські або ізраїльські цілі.

Повідомляли, Греція оголосила про направлення двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр після інцидентів з дронами, які атакували британську авіабазу на острові.

Британія також оголосила, що відправить есмінець на Кіпр, а Франція надішле фрегат та ракетні системи.

Крім того, Іспанія відправить фрегат "Крістобаль Колон" до Східного Середземномор'я.