Іспанія відправить фрегат на Кіпр у відповідь на атаки Ірану

Іспанія відправить фрегат "Крістобаль Колон" до Східного Середземномор'я разом із французьким авіаносцем "Шарль де Голль" та кораблями грецького флоту для захисту Кіпру.

Про це оголосило Міністерство оборони Іспанії, передає "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"Розгортанням фрегата "Крістобаль Колон" Іспанія демонструє свою відданість захисту Європейського Союзу та його східного кордону", – підкреслило відомство на чолі з Маргаритою Роблес.

"Крістобаль Колон", найсучасніший фрегат іспанського флоту з екіпажем у понад 200 осіб, 3 березня приєднався до військово-морської групи "Шарль де Голль" для участі в навчаннях Fanal-19, виконуючи завдання з супроводу, захисту та вдосконалення навичок у Балтійському морі.

Однак спочатку не планувалося, що іспанський корабель супроводжуватиме французький авіаносець з ядерним двигуном під час його розгортання в Середземному морі.

Зрештою, іспанський уряд вирішив, що він приєднається до військово-морської авіаційної групи, яка має прибути до узбережжя Криту приблизно 10 березня. Під час проходження кораблів через Кадіську затоку судно постачання "Кантабрія" вийде в море, щоб заправити їх паливом, пояснило Міністерство оборони.

Його місія полягатиме в "забезпеченні повітряної охорони та оборони, доповнюючи таким чином можливості батареї Patriot, розгорнутої іспанською армією в Туреччині. Він також буде в режимі очікування для підтримки евакуації цивільного персоналу, який може постраждати від конфлікту", додало Міністерство оборони.

El Pais повідомило в четвер, що, за даними урядових джерел, Іспанія готова надати військову підтримку Кіпру в разі атак з боку Ірану та його ліванського союзника "Хезболли". Рішення не підтримувати війну, розпочату США та Ізраїлем проти Тегерана, і не дозволяти використання іспанських баз у Мороні (Севілья) та Роті (Кадіс) в цій операції, не суперечить наданню військової підтримки такому члену ЄС, як Кіпр.

Опитані джерела стверджують, що в першому випадку це акт агресії, який порушує міжнародне право, не має правової основи і не має чіткої мети. Другий, як вони стверджують, є актом солідарності на захист партнера, який просить про допомогу в умовах зовнішньої атаки. Один послаблює міжнародний порядок, а інший зміцнює Європу. Додаючи символізму, Кіпр головує в ЄС у цьому півріччі, зазначили урядові джерела.

Як відомо, 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.

На Кіпрі вважають, що цей іранський безпілотник, який вдарив по британській авіабазі, був запущений з Лівану.

Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі. Через інцидент з дронами Греція оголосила про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр.

Британія також оголосила, що відправить есмінець на Кіпр, а Франція направить фрегат та ракетні системи.