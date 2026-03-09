Нидерланды одобрили использование своего фрегата для защиты союзников от иранских атак

Нидерланды отправляют фрегат противовоздушной обороны и командование HNLMS Evertsen в восточную часть Средиземного моря, чтобы помочь защитить страны региона от иранских атак.

Об этом правительство сообщило в письме в парламент, передает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Франция обратилась с просьбой о такой помощи. Соглашение о деталях миссии было достигнуто в последние дни.

Министры иностранных дел и обороны объяснили, что Evertsen будет развернут для защиты таких стран, как партнер ЕС Кипр и союзник НАТО Турция. Эти страны находятся в зоне досягаемости Ирана или вооруженных группировок, связанных с этой страной.

В своем объяснении министр обороны Дилан Ешильгьоз-Зегериус отмечает, что это "оборонительное развертывание", которое в первую очередь имеет целью сдерживания: "Чтобы показать: это наша территория, и мы помогаем нашим союзникам".

Однако, добавляет она, это не безрисковая операция: "Но наши люди подготовлены к этому".

Кроме защиты территории союзников, миссия также включает обеспечение безопасности других военно-морских судов в этом районе. Это касается прежде всего французского авианосца "Шарль де Голль" и связанных с ним кораблей.

Голландский фрегат уже выполнял учебную миссию в Балтийском море вместе с "Шарлем де Голлем". На прошлой неделе кабинет министров решил отправить военный корабль в Средиземное море вместе с французами, обсуждая точные задачи миссии. Сейчас корабли находятся вблизи Мальты.

"His Majesty Evertsen" – это фрегат противовоздушной обороны и командования. Это означает, что корабль предназначен для защиты всего флота от угроз с моря и воздуха, как самолетов, так и ракет. Кроме того, с корабля может управлять военно-морской операцией полный штат. Нидерландский флот имеет четыре таких корабля.

Благодаря специальному оборудованию нидерландский фрегат может очень рано обнаруживать воздушные угрозы, такие как беспилотники. Это позволяет быстро предупредить о месте падения снаряда. Evertsen также может самостоятельно сбивать беспилотники. На военном корабле работает примерно 170 человек.

Кабинет министров называет этот вклад "ограниченным развертыванием оборонного характера". Развертывание сначала продлится несколько недель, до начала апреля. На тактическом уровне командование принадлежит французскому авианосцу, но окончательное решение о развертывании Evertsen принимает военное руководство Нидерландов.

В своем письме в парламент министры также рассматривают потенциальные последствия участия для безопасности Нидерландов. Они считают, что эти последствия будут ограниченными, хотя риски остаются. "Можно предположить, что развертывание нидерландских военных сил в регионе увеличит военную угрозу для нашей страны", – пишут они.

Это может привести к тому, что Нидерланды или нидерландские интересы за рубежом станут более уязвимыми для террористических атак, но ожидается, что Иран и его союзники сначала выберут американские или израильские цели.

Сообщалось, Греция объявила о направлении двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр после инцидентов с дронами, которые атаковали британскую авиабазу на острове.

Великобритания также объявила, что отправит эсминец на Кипр, а Франция пришлет фрегат и ракетные системы.

Кроме того, Испания отправит фрегат "Кристобаль Колон" в Восточное Средиземноморье.