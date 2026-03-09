Reuters: переговори щодо мирного плану Трампа у Газі зупинила війна в Ірані

Переговори щодо просування плану президента США Дональда Трампа для закінчення війни в Газі були призупинені з минулого тижня, коли Сполучені Штати та Ізраїль спільно атакували Іран.

Про це агентству Reuters повідомили три джерела, безпосередньо обізнані з перемовинами, пише "Європейська правда".

План Трампа щодо Гази частково залежав від того, чи складуть бойовики ХАМАС зброю в обмін на амністію, що мало б прокласти шлях до відновлення та подальшого виведення ізраїльських військ. Посередники з Білого дому вели непублічні переговори між Ізраїлем і ХАМАС з питання роззброєння.

Переговори з цього та інших питань були призупинені, коли 28 лютого розпочалася війна з Іраном, повідомили три джерела, які висловилися на умовах анонімності.

Однак, представник Білого дому заперечив, що переговори були призупинені, заявивши, що "обговорення з питань роззброєння тривають і мають позитивний характер".

Одне з джерел описало паузу як коротку, незначну затримку, спричинену перебоями в авіасполученні, що заважають посередникам і представникам подорожувати регіоном. Переговори часто проводилися в Каїрі.

У довгостроковій перспективі Рада миру вважає, що війна в Ірані може прискорити вирішення питання роззброєння, усунувши вплив Тегерану, який тривалий час фінансово підтримував ХАМАС, зазначило джерело.

Інше джерело – палестинський посадовець, близький до посередницьких зусиль – сказав, що ХАМАС мав провести переговори з єгипетськими, катарськими та турецькими посередниками в день початку війни, але зустріч була скасована і нова дата не була призначена.

Представник ХАМАС підтвердив, що переговори щодо плану Трампа щодо Гази на цей момент заморожені, але відмовився надати детальну інформацію.

В лютому Трамп заявив, що Рада миру зібрала 7 млрд доларів для Гази та анонсував "нагляд" за ООН.