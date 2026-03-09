Reuters: переговоры по мирному плану Трампа в Газе остановила война в Иране

Переговоры по продвижению плана президента США Дональда Трампа для окончания войны в Газе были приостановлены с прошлой недели, когда Соединенные Штаты и Израиль совместно атаковали Иран.

Об этом агентству Reuters сообщили три источника, непосредственно знакомые с переговорами, пишет "Европейская правда".

План Трампа по Газе частично зависел от того, сложат ли боевики ХАМАС оружие в обмен на амнистию, что должно было проложить путь к восстановлению и дальнейшему выводу израильских войск. Посредники из Белого дома вели непубличные переговоры между Израилем и ХАМАС по вопросу разоружения.

Переговоры по этому и другим вопросам были приостановлены, когда 28 февраля началась война с Ираном, сообщили три источника, высказавшиеся на условиях анонимности.

Однако представитель Белого дома опроверг, что переговоры были приостановлены, заявив, что "обсуждения по вопросам разоружения продолжаются и носят позитивный характер".

Один из источников описал паузу как короткую, незначительную задержку, вызванную перебоями в авиасообщении, которые мешают посредникам и представителям путешествовать по региону. Переговоры часто проводились в Каире.

В долгосрочной перспективе Совет мира считает, что война в Иране может ускорить решение вопроса разоружения, устранив влияние Тегерана, который долгое время финансово поддерживал ХАМАС, отметил источник.

Другой источник – палестинский чиновник, близкий к посредническим усилиям – сказал, что ХАМАС должен был провести переговоры с египетскими, катарскими и турецкими посредниками в день начала войны, но встреча была отменена и новая дата не была назначена.

Представитель ХАМАС подтвердил, что переговоры по плану Трампа по Газе на данный момент заморожены, но отказался предоставить подробную информацию.

В феврале Трамп заявил, что Совет мира собрал 7 млрд долларов для Газы и анонсировал "надзор" за ООН.