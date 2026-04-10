Зеленський відреагував на оголошене Кремлем "великоднє перемир’я"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дзеркальних кроків після того, як у Кремлі оголосили про "перемир’я" на час великодніх свят.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Telegram.

Пізно ввечері 10 квітня у Кремлі заявили про рішення правителя РФ Владіміра Путіна запровадити "перемир’я". Згідно із заявою, воно діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

Зеленський написав, що Україна вже пропонувала припинення вогню на час свят і "діятиме відповідно".

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", – написав український президент.

Напередодні Зеленський анонсував проведення тристоронньої зустрічі за участю США щодо припинення розв'язаної РФ війни проти України найближчим часом.

4 квітня глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що очікує на візит американської делегації до Києва після Великодня.

Буданов зазначив, що американська делегація на чолі з посланником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером може відвідати Київ після 12 квітня.