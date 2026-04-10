Зеленский отреагировал на объявленное Кремлем "пасхальное перемирие"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к ответным мерам после того, как в Кремле объявили о "перемирии" на время пасхальных праздников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в Telegram.

Поздно вечером 10 апреля в Кремле заявили о решении правителя РФ Владимира Путина ввести "перемирие". Согласно заявлению, оно будет действовать с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля.

Зеленский написал, что Украина уже предлагала прекращение огня на время праздников и "будет действовать соответственно".

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", – написал украинский президент.

Накануне Зеленский анонсировал проведение трехсторонней встречи с участием США по вопросу прекращения развязанной РФ войны против Украины в ближайшее время.

4 апреля глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что ожидает визита американской делегации в Киев после Пасхи.

Буданов отметил, что американская делегация во главе с посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером может посетить Киев после 12 апреля.