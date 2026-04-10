Зеленский: на днях Украина получила новую партию ракет для Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он сказал на встрече с журналистами, пишет "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

"На данный момент партнеры передают ракеты для Patriot. В частности, на днях поступила новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была", – отметил он.

Стоит отметить, что на днях Зеленский выразил обеспокоенность тем, что затяжная война на Ближнем Востоке может еще больше подорвать поддержку Украины со стороны США в связи с изменением глобальных приоритетов Вашингтона.

Ранее украинский президент подчеркнул необходимость готовиться к возможному прекращению поставок американского оружия, однако заверил, что пока сигналов об этом не было.

До этого издание Financial Times сообщило, что американский президент Дональд Трамп якобы пригрозил европейским союзникам прекратить поставки оружия Украине по программе PURL, если они не присоединятся к операции по разблокированию Ормузского пролива.

Впоследствии посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Трамп проводит переоценку не только членства страны в Альянсе, но и поддержки европейских усилий в Украине.