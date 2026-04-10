Американский президент Дональд Трамп за два дня до парламентских выборов в Венгрии выразил поддержку премьер-министру страны Виктору Орбану, а также призвал венгров голосовать за него.

Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что Орбан – "действительно сильный и влиятельный лидер, который имеет проверенный опыт достижения феноменальных результатов".

"Он неутомимо борется за свою великую страну и народ и искренне их любит, так же, как я – за Соединенные Штаты Америки", – написал он.

По словам Трампа, Орбан "прилагает все усилия", чтобы защищать Венгрию.

"Отношения между Венгрией и Соединенными Штатами достигли новых высот сотрудничества и поразительных достижений во времена моего правления, в значительной степени благодаря премьер-министру Орбану. Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли и дальше продвигаться этим замечательным путем к успеху и сотрудничеству", – заявил американский президент.

Он напомнил, что "с гордостью" поддержал Орбана на переизбрание в 2022 году и "имеет честь сделать это снова".

Американский президент прямо призвал голосовать за Орбана в воскресенье, 12 апреля.

"Выйдите и проголосуйте за Виктора Орбана. Он – настоящий друг, борец и победитель, и имеет мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание премьер-министром Венгрии – Виктор Орбан никогда не подведет великий народ Венгрии. Я поддерживаю его на всех этапах", – добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что значительная часть избирателей в Венгрии опасается фальсификации выборов, а также видит опасность иностранного вмешательства.

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает политсилу "Фидес" Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

Орбан в свою очередь выступил с призывом голосовать за его партию "Фидес", а также заявил, что его оппоненты "не остановятся ни перед чем, чтобы захватить власть".