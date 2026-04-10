Рубіо подякував Румунії та Болгарії за підтримку на Близькому Сході

Державний секретар США Марко Рубіо провів розмови зі своєю колегою з Румунії Оаною Цою та виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андреєм Гюровим щодо американських операцій на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Держдепі.

У розмові з румунською міністеркою Рубіо подякував її країні за те, що вона є "справжнім партнером", який запропонував США підтримку у проведенні операцій на Близькому Сході. Йдеться про те, що Румунія дозволила Сполученим Штатам використовувати її авіабазу імені Михаїла Когелнічану для атак по Ірану.

У розмові міністри також розглянули можливості подальшого розширення двосторонньої співпраці в галузі оборони, енергетики, нових технологій та критично важливих корисних копалин.

Держсекретар також провів розмову з тимчасовим очільником уряду Болгарії Андреєм Гюровим, щоб подякувати Болгарії за її "непохитну підтримку та постійну співпрацю у сфері безпеки", зокрема щодо евакуації американських громадян та дипломатів з Близького Сходу.

Рубіо також висловив вдячність за збільшення витрат Болгарії на оборону, включаючи закупівлю американського обладнання та підтримку Вертикального газового коридору, який відкриває можливості для експорту американського зрідженого природного газу до Європи.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп поскаржився йому на те, що деякі країни НАТО заборонили американським літакам використовувати військові бази на їхній території, які, на його думку, існують завдяки щедрості Америки.

ЗМІ також з'ясували, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Серед потенційних варіантів – виведення американських військ з цих країн та закриття баз США. Військовослужбовців можуть перевести у ті країни, які підтримали США у війні проти Ірану, зокрема в Польщу, Румунію, Литву та Грецію.