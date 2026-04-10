Рубио поблагодарил Румынию и Болгарию за поддержку на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Марко Рубио провел разговоры со своей коллегой из Румынии Оаной Цою и исполняющим обязанности премьер-министра Болгарии Андреем Гюровым относительно американских операций на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Госдепе.

В разговоре с румынским министром Рубио поблагодарил ее страну за то, что она является "настоящим партнером", который предложил США поддержку в проведении операций на Ближнем Востоке. Речь идет о том, что Румыния позволила Соединенным Штатам использовать ее авиабазу имени Михаила Когелничану для атак по Ирану.

В разговоре министры также рассмотрели возможности дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в области обороны, энергетики, новых технологий и критически важных полезных ископаемых.

Госсекретарь также провел разговор с временным главой правительства Болгарии Андреем Гюровым, чтобы поблагодарить Болгарию за ее "непоколебимую поддержку и постоянное сотрудничество в сфере безопасности", в частности по эвакуации американских граждан и дипломатов с Ближнего Востока.

Рубио также выразил благодарность за увеличение расходов Болгарии на оборону, включая закупку американского оборудования и поддержку Вертикального газового коридора, который открывает возможности для экспорта американского сжиженного природного газа в Европу.

Напомним, СМИ сообщили, что во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп пожаловался ему на то, что некоторые страны НАТО запретили американским самолетам использовать военные базы на их территории, которые, по его мнению, существуют благодаря щедрости Америки.

СМИ также выяснили, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Среди потенциальных вариантов – вывод американских войск из этих стран и закрытие баз США. Военнослужащих могут перевести в те страны, которые поддержали США в войне против Ирана, в частности в Польшу, Румынию, Литву и Грецию.