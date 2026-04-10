"Тирада образ": ЗМІ дізнались, як Трамп скаржився Рютте на НАТО

Президент США Дональд Трамп на закритій зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте розкритикував союзників і натякнув, що розглядає варіанти помсти за брак підтримки американських операцій на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Politico від джерел.

За словами двох європейських посадовців та особи, поінформованих про переговори, Трамп використав зустріч у Білому домі в середу як можливість висловити своє розчарування щодо відмови Європи брати участь в операції проти Ірану.

"Все пішло шкереберть. Розмова була суцільною тирадою образ". Трамп судячи з усього, погрожував зробити що завгодно", – розповів один посадовець.

Президент США також дав зрозуміти, нібито він розглядає варіанти відповідних заходів щодо помсти, але не вдавався у подробиці.

Джерела повідомили, що Трамп справив на присутніх враження, ніби він хоче від союзників конкретних дій, щоб допомогти якнайшвидше відкрити Ормузьку протоку, при цьому не висунувши жодних вимог.

"Наразі він нічого не очікує від НАТО і нічого у них не вимагав, хоча факт, що вони отримують від Ормузької протоки набагато більше вигоди, ніж Сполучені Штати", – заявив американський посадовець.

Другий європейський посадовець повідомив, що, попри зовнішню видимість суперечливої ​​зустрічі, візит Рютте був своєчасним, оскільки дозволив Трампу "випустити пару".

Під час зустрічі Трамп також скаржився на те, що деякі країни НАТО заборонили американським літакам використовувати військові бази на їхній території, які, на його думку, існують завдяки щедрості Америки.

І це підтвердило його думку про європейців як "невдячних дармоїдів", які покладалися на американську безпекову підтримку, але нічого не пропонували натомість, додало джерело.

За словами одного дипломата НАТО, Рютте переконаний, що здатність Альянсу допомагати Україні у війні проти Росії залежить від його вміння заспокоїти американського президента.

"Увага зосереджена на тому, що найкраще для України. Якщо Марк їде туди і дає президенту можливість висловитися, це знімає частину тиску, і якщо це означає, що США продовжуватимуть продавати зброю Україні та продовжуватимуть ділитися розвідувальними даними, то він приймає правильні рішення. Якими б не були бентежні публічні лестощі, це невелика ціна, яку доводиться платити", – сказало джерело.

Нагадаємо, Трамп та Рютте провели закриту зустріч. Сам генсек НАТО назвав її "відвертою та дуже відкритою". Рютте відмовився уточнити, чи обговорювали вони з Трампом можливість виходу США з Альянсу.

ЗМІ повідомили, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Серед потенційних варіантів – виведення американських військ з цих країн та закриття баз США.