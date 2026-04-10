В Варшаве извинились за отстрел диких кабанов посреди города

Варшавское городское управление лесного хозяйства извинилось за отстрел прямо во дворах жилых домов забредших туда диких кабанов – после того, как многих горожан это неприятно поразило.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Случаи произошли 30 марта и 5 апреля – кабаны забрели в жилой квартал Бемово на западной окраине Варшавы, прилегающей к нацпарку, а также на территорию жилого комплекса в районе Мокотув. В первом случае на детскую площадку пришли четыре свиноматки с 12 поросятами, во втором – во дворе ходили семь взрослых вепрей.

Некоторых людей шокировало, что животных не вывезли или не отпугнули, а прибегли к отстрелу на глазах у всех, а также то, что туши после этого сбросили в мусорные контейнеры.

"В связи с нашими недавними вмешательствами в Бемово и Мокотуве просим прощения за ситуацию, когда вы могли видеть, как диких кабанов отстреливают в общественных местах. Безопасность граждан – это наш первейший приоритет. Мы позаботимся, чтобы такие вмешательства осуществлялись с должной чувствительностью – с уважением к местной общине и к благополучию диких зверей", – отметили лесоводы.

Директор муниципального управления лесным хозяйством Кароль Подгорский отметил, что службы всегда вмешиваются, когда есть сообщение, что кабаны могут представлять угрозу для людей посреди города. По его словам, сначала рассматривается возможность прогнать их обратно в естественную среду обитания, но это не всегда возможно.

"Каждый случай анализируется отдельно, а меры выбираются с учетом безопасности окружающих. Если прогнать их невозможно, животных отстреливают на месте", – пояснил он.

Он также оправдал выбрасывание туш в контейнеры, объясняя, что так биологические жидкости из убитых животных гарантированно остаются внутри, а дальше контейнер дезинфицируется и безопасен для дальнейшего использования.

Вывозить кабанов из Варшавы куда-то еще запрещено действующими европейскими правилами – из-за санитарных ограничений для противодействия распространению африканской чумы свиней. Кормить их контрацептивами для контроля популяции тоже пока нельзя, поскольку этот вопрос не до конца проработан и утвержденных методов еще нет.

По подсчетам ведомства, в окрестностях Варшавы сейчас насчитывается около 3 тысяч диких кабанов. За 2025 год было зафиксировано более 120 случаев, когда вепри угрожали людям, и 29 нападений на собак – что вдвое больше, чем за 2024 год.

Кабаны начали адаптироваться к жизни рядом с людьми, поскольку для них нет прямой угрозы, в городе они имеют доступ к объедкам, а естественных врагов, которые бы контролировали их популяцию, сейчас мало.