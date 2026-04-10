ЗМІ: Макрон запросив Трампа на розкішну вечерю у Версалі після саміту G7

Французький президент Емманюель Макрон запросив свого американського візаві Дональда Трампа на розкішну вечерю в пишному Версальському палаці на наступний день після саміту G7, який відбудеться в середині червня.

Про це агентству Reuters повідомили обізнані співрозмовники, передає "Європейська правда".

Як відомо, Франція є господарем цьогорічного саміту G7, який відбудеться 15-17 червня на курорті Ев'ян-ле-Бен.

Зазначається, що Макрон вже змінив дати проведення саміту, щоб врахувати турнір зі змішаних бойових мистецтв, який Трамп організовує у Білому домі 14 червня, у день свого 80-річчя.

Співрозмовники стверджують, що наразі невідомо, чи американський президент відвідає саміт G7 або вечерю у палаці, куди, за їхніми словами, Макрон не запросив жодного іншого лідера G7.

Посадовець Білого дому підтвердив запрошення від французького президента.

"(Макрон) дуже хоче, щоб він (Трамп) поїхав, благає його поїхати", – сказав він.

Варто зазначити, що минулого року Трамп достроково залишив саміт G7, який проходив у Канаді та де планувалась зустріч із президентом Володимиром Зеленським, щоб повернутися до Вашингтона, де, за його словами, він мав стежити за конфліктом між Ізраїлем та Іраном.

Наприкінці березня міністри фінансів країн "сімки" заявили про готовності вжити "всіх необхідних заходів" для зменшення економічних наслідків, спричиненою війною на Близькому Сході.