СМИ: Макрон пригласил Трампа на роскошный ужин в Версале после саммита G7

Французский президент Эмманюэль Макрон пригласил своего американского визави Дональда Трампа на роскошный ужин в пышном Версальском дворце на следующий день после саммита G7, который состоится в середине июня.

Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные собеседники, передает "Европейская правда".

Как известно, Франция является хозяином нынешнего саммита G7, который состоится 15-17 июня на курорте Эвьян-ле-Бен.

Отмечается, что Макрон уже изменил даты проведения саммита, чтобы учесть турнир по смешанным боевым искусствам, который Трамп организует в Белом доме 14 июня, в день своего 80-летия.

Собеседники утверждают, что пока неизвестно, посетит ли американский президент саммит G7 или ужин во дворце, куда, по их словам, Макрон не пригласил ни одного другого лидера G7.

Чиновник Белого дома подтвердил приглашение от французского президента.

"(Макрон) очень хочет, чтобы он (Трамп) поехал, умоляет его поехать", – сказал он.

Стоит отметить, что в прошлом году Трамп досрочно покинул саммит G7, который проходил в Канаде и где планировалась встреча с президентом Владимиром Зеленским, чтобы вернуться в Вашингтон, где, по его словам, он должен был следить за конфликтом между Израилем и Ираном.

В конце марта министры финансов стран "семерки" заявили о готовности принять "все необходимые меры" для уменьшения экономических последствий, вызванных войной на Ближнем Востоке.