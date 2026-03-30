Країни G7 домовилися про координацію заходів для стабілізації енергоринку

Міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили про готовності вжити "всіх необхідних заходів" для зменшення економічних наслідків, спричиненою війною на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві G7, передає Reuters.

Міністри фінансів та енергетики країн G7 у понеділок вперше за 50 років провели екстрене засідання з очільниками центральних банків. Представники "Групи семи"– США, Канади, Японії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії – розглядали варіанти скоординованих дій на тлі стрибків світових цін на нафту через війну в Ірані.

"Ми готові вжити всіх необхідних заходів у тісній координації з нашими партнерами, зокрема для збереження стабільності та безпеки енергетичного ринку", – йдеться у заяві G7.

32 члени Міжнародного енергетичного агентства на початку цього місяця домовилися вивільнити рекордні 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів для боротьби зі зростанням світових цін на нафту.

G7 заявила, що підтримує зусилля щодо забезпечення безперебійного постачання енергії та врахувала варіанти агентства щодо управління попитом залежно від національних обставин. Там також закликали країни утриматися від запровадження необґрунтованих експортних обмежень на нафту, газ та супутні товари.

Як повідомлялося, війна на Близькому Сході помітно розігнала інфляцію у Німеччині. Цього місяця вона різко зросла до 2,7%, порівняно з цінами березня 2025 року.

26 березня уряд Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході.

Також стало відомо, що Франція виділить 70 мільйонів євро на субсидування цін на пальне для фермерів, логістичних компаній та рибалок з 1 квітня до кінця місяця.