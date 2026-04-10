У Німеччині поглиблюється розкол в коаліції через питання цін на пальне

Керівна коаліція Німеччини стикається з дедалі глибшими розбіжностями щодо того, як полегшити тягар високих цін на пальне для споживачів.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Міністерка економіки Катеріна Райхе з ХДС розкритикувала пропозиції Соціал-демократичної партії (СДПН) як дорогі, неефективні та сумнівні з конституційної точки зору.

Райхе заявила, що заходи з полегшення тягаря повинні бути цілеспрямованими, економічно обґрунтованими та бюджетно вигідними, наголосивши на необхідності збереження цінових сигналів.

Вона відкинула ідею податку на надприбуток, аргументуючи це тим, що це викликає юридичні застереження.

Переговори мають тривати, і лідери консервативного блоку ХДС/ХСС та СДПН планують зустрітися в неділю на засіданні коаліційного комітету, щоб вирішити цю суперечку.

Міністр фінансів Ларс Клінгбайль стверджує, що для протидії інфляції необхідні додаткові заходи допомоги. Він запропонував бонус на мобільність або тимчасове зниження податків на енергоносії, що фінансуватиметься за рахунок податку на надприбуток енергетичних компаній на європейському рівні.

Клінгбайль також підтримав гнучке обмеження цін на бензин, дизельне паливо та мазут і провів у п'ятницю переговори з бізнес-групами та профспілками.

Райхе вказала на поточні юридичні проблеми, пов'язані з раніше введеними податками на надприбуток після російського вторгнення в Україну у 2022 році, і попередила, що такі заходи можуть послабити роботу нафтопереробних заводів.

Енергетичні ринки перебувають під тиском з початку конфлікту з Іраном, коли іранські сили фактично закрили Ормузьку протоку. Цим маршрутом зазвичай транспортується близько п'ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу, а нещодавні атаки на нафтові об'єкти та танкери призвели до різкого зростання цін.

Нагадаємо, в уряді Латвії виступили з пропозицією на три місяці знизити ціни на залізничні квитки на тлі різкого подорожчання бензину й пального.

А п’ять міністрів фінансів країн ЄС закликають запровадити податок на надприбутки енергетичних компаній у відповідь на зростання цін на паливо через війну з Іраном.