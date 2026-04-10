В Германии углубляется раскол в коалиции из-за вопроса цен на топливо

Правящая коалиция Германии сталкивается со все более глубокими разногласиями по поводу того, как облегчить бремя высоких цен на топливо для потребителей.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Министр экономики Катерина Райхе из ХДС раскритиковала предложения Социал-демократической партии (СДПГ) как дорогостоящие, неэффективные и сомнительные с конституционной точки зрения.

Райхе заявила, что меры по облегчению бремени должны быть целенаправленными, экономически обоснованными и бюджетно выгодными, подчеркнув необходимость сохранения ценовых сигналов.

Она отвергла идею налога на сверхприбыль, аргументируя это тем, что это вызывает юридические оговорки.

Переговоры должны продолжаться, и лидеры консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ планируют встретиться в воскресенье на заседании коалиционного комитета, чтобы разрешить этот спор.

Министр финансов Ларс Клингбайль утверждает, что для противодействия инфляции необходимы дополнительные меры помощи. Он предложил бонус на мобильность или временное снижение налогов на энергоносители, которое будет финансироваться за счет налога на сверхприбыль энергетических компаний на европейском уровне.

Клингбайль также поддержал гибкое ограничение цен на бензин, дизельное топливо и мазут и провел в пятницу переговоры с бизнес-группами и профсоюзами.

Райхе указала на текущие юридические проблемы, связанные с ранее введенными налогами на сверхприбыль после российского вторжения в Украину в 2022 году, и предупредила, что такие меры могут ослабить работу нефтеперерабатывающих заводов.

Энергетические рынки находятся под давлением с начала конфликта с Ираном, когда иранские силы фактически закрыли Ормузский пролив. По этому маршруту обычно транспортируется около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, а недавние атаки на нефтяные объекты и танкеры привели к резкому росту цен.

