15-16 квітня фон дер Ляєн зустрінеться з Рютте та командувачем військ НАТО і США в Європі

У середу, 15 квітня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прийме командувача об’єднаних сил НАТО та збройних сил США в Європі Алексуса Грінкевича, а 16 квітня – зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

"У середу президентка прийме Алексуса Грінкевича, верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, тут, у Берлаймонті (штаб-квартира Єврокомісії в Брюсселі. – "ЄП")", – повідомила Піньо.

Вона додала, що у четвер фон дер Ляєн зустрінеться з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО.

"Я не буду заздалегідь судити про те, що саме обговорюватиметься на цих зустрічах, але, вочевидь, ми повинні розглядати це в контексті триваючого конфлікту на Близькому Сході. А також, безумовно, як можливість безпосередньо почути від генерального секретаря НАТО про його візит до Білого дому", – додала головна речниця Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп на закритій зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте розкритикував європейських союзників НАТО і натякнув, що розглядає варіанти помсти за брак підтримки ними американських операцій на Близькому Сході.

Нагадаємо, 8 квітня Трамп та Рютте провели закриту зустріч у Вашингтоні. Сам генсек НАТО назвав її "відвертою та дуже відкритою". Рютте відмовився уточнити, чи обговорювали вони з Трампом можливість виходу США з Альянсу.

ЗМІ повідомили, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Серед потенційних варіантів – виведення американських військ з цих країн та закриття баз США.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, можливо, розповість йому про свої наміри вийти з Альянсу.