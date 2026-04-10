15-16 апреля фон дер Ляйен встретится с Рютте и командующим войсками НАТО и США в Европе

В среду, 15 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен примет командующего объединенных сил НАТО и вооруженных сил США в Европе Алексуса Гринкевича, а 16 апреля – встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

"В среду президент примет Алексуса Гринкевича, верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, здесь, в Берлаймонте (штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе. – "ЕП")", – сообщила Пиньо.

Она добавила, что в четверг фон дер Ляйен встретится с Марком Рютте, генеральным секретарем НАТО.

"Я не буду заранее судить о том, что именно будет обсуждаться на этих встречах, но, очевидно, мы должны рассматривать это в контексте продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. А также, безусловно, как возможность непосредственно услышать от генерального секретаря НАТО о его визите в Белый дом", – добавила главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с генсеком НАТО Марком Рютте раскритиковал европейских союзников НАТО и намекнул, что рассматривает варианты мести за недостаток поддержки ими американских операций на Ближнем Востоке.

Напомним, 8 апреля Трамп и Рютте провели закрытую встречу в Вашингтоне. Сам генсек НАТО назвал ее "откровенной и очень открытой". Рютте отказался уточнить, обсуждали ли они с Трампом возможность выхода США из Альянса.

СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Среди потенциальных вариантов – вывод американских войск из этих стран и закрытие баз США.

Напомним, в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, возможно, расскажет ему о своих намерениях выйти из Альянса.