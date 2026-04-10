Вэнс отправился на переговоры с делегацией Ирана в Пакистане

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и американская делегация вылетели в Пакистан на переговоры с делегацией Ирана, которые должны начаться позже в пятницу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Вскоре перед 16:00 по Киеву, утром по американскому времени, Вэнс взошел на борт правительственного самолета, которым делегация – кроме него, также спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер – направляется на переговоры с Ираном в Пакистане.

В комментариях СМИ перед вылетом Вэнс сказал, что Трамп выдал переговорной команде "четкие указания" относительно позиций США, не вдаваясь в детали.

"Мы постараемся, чтобы это были позитивные переговоры. Президент выдал нам некоторые достаточно четкие инструкции, посмотрим", – сказал вице-президент.

"Как и говорил президент США, если Иран готов к искренним переговорам, мы, конечно же, готовы протянуть руку. А если они попытаются разыгрывать нас, то увидят, что с переговорной командой это не работает", – добавил Вэнс.

Напомним, ночью 8 апреля США и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения – что формально положило конец почти шести неделям активных боевых действий, которые продолжались с 28 февраля. При этом обе стороны заявили о своей "победе".

Первый раунд переговоров США и Ирана по заключению мирного соглашения запланирован на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. У Трампа говорят, что его красные линии в требованиях к Ирану не изменились.

Полноценной остановки боевых действий в регионе так и не произошло, как и открытия Ормузского пролива.

От Ирана поступили сигналы о намерении отойти от договоренности с США, если Израиль продолжит удары по территории Ливана.